La scrittrice Dacia Maraini è la nuova presidente di giuria del 58 premio Riccione per il Teatro

Dacia Maraini è la nuova presidente di giuria del 58° premio Riccione per il Teatro. scrittrice tra le più autorevoli del panorama italiano, tradotta in quasi trenta lingue, è autrice di numerose opere teatrali, oltre che di romanzi, racconti, poesie e saggi. Vincitrice dei due più importanti. 🔗 Riminitoday.it - La scrittrice Dacia Maraini è la nuova presidente di giuria del 58° premio Riccione per il Teatro è ladidel 58°per iltra le più autorevoli del panorama italiano, tradotta in quasi trenta lingue, è autrice di numerose opere teatrali, oltre che di romanzi, racconti, poesie e saggi. Vincitrice dei due più importanti. 🔗 Riminitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Festival Filosofico, il 10 marzo la lectio magistralis della scrittrice Dacia Maraini - Tempo di lettura: 2 minutiLunedi 10 Marzo 2025, alle ore 15,00, presso il Teatro San Marco, si terrà il primo appuntamento dell’ 11° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. La lectio Magistralis sarà affidata alla scrittrice Dacia Maraini che relazionerà sul tema “Pensieri degli anni difficili . Con le donne di ieri, di oggi di domani. 🔗anteprima24.it

Nuova Dacia Spring in mostra a “Casa Sorrisi” al Festival di Sanremo - SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – Innovazione, sostenibilità e musica si incontrano nella settimana dedicata al Festival di Sanremo, dove la nuova Dacia Spring brilla come una delle protagoniste. La city car 100% elettrica di Dacia si unisce all’atmosfera unica del Festival attraverso un progetto di comunicazione realizzato con TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, portando con sè l’energia della mobilità green nel cuore della kermesse canora più amata dagli italiani. 🔗ildenaro.it

Da Dacia Maraini a Veronica Raimo: una collana in cui 10 autrici esplorano i temi universali contenuti nel decalogo biblico da una prospettiva femminile contemporanea - Dieci donne, grandi autrici del nostro tempo, sono state invitate a reinterpretare, attraverso il filtro del racconto, il decalogo biblico, offrendo una riflessione sui rapporti di potere, sulle dinamiche di genere e sulle questioni universali, che ancora oggi risuonano nella nostra società. La tradizione millenaria dei Dieci Comandamenti, con la su eco morale e religiosa, viene così sottratta al racconto di una voce maschile. 🔗iodonna.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La scrittrice Dacia Maraini è la nuova presidente di giuria del 58° premio Riccione per il Teatro; Dacia Maraini, Pegaso all'impegno letterario e sociale, riferimento per le nuove generazioni; Lunedì 16 dicembre, in libreria: “Sguardo all’Africa”, il nuovo romanzo di Dacia Maraini; La scrittrice Dacia Maraini incontra gli studenti dell’Istituto Superiore Pirandello di Bivona. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Le scrittrici e i 10 Comandamenti, da Maraini a Gaspari - I Dieci Comandamenti dal punto di vista delle donne, riletti da grandi scrittrici italiane, da Dacia Maraini a Viola Di Grado, da Ilaria Gaspari a Lidia Ravera, non più affidati soltanto alla voce mas ... 🔗ansa.it

Tre scrittrici che hanno impreziosito la letteratura italiana - di Piero Antonio Toma Una pregevole silloge degli incontri di una filosofa e promotrice di eventi culturali come Ester Basile e di altre quattro studiose, con Dacia Maraini, Elsa Morante e Anna Maria ... 🔗ildenaro.it

I Dieci Comandamenti riletti dalle scrittrici, da Maraini a Gaspari - Veronica Raimo si dedica al quarto comandamento 'Onora il padre e la madre' in 'Sabbie mobili' (euro 11) in cui racconta un'infanzia sospesa tra amore e abbandono, tra realtà e assurdo, dove è ... 🔗ansa.it