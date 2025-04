La scadenza per avere la pensione anticipata | chi rischia il rinvio dell' assegno e i 3 casi possibili

dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per l'accesso alla pensione anticipata nel 2026. Tutte le informazioni sono state diffuse in un messaggio del 5 marzo scorso dell'Inps, che. 🔗 Cataniatoday.it - La scadenza per avere la pensione anticipata: chi rischia il rinvio dell'assegno e i 3 casi possibili Ci siamo. C'è tempo fino a giovedì 1° maggio 2025 per presentare la domanda di riconoscimentoo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per l'accesso allanel 2026. Tutte le informazioni sono state diffuse in un messaggio del 5 marzo scorso'Inps, che. 🔗 Cataniatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Pensione anticipata 2025, la scadenza di marzo 2025: come accedere ad Ape Sociale e Quota 41 - C'è una prima data da segnare sul calendario di chi ha intenzione di andare in pensione anticipata nel 2025: il 31 marzo. È quello il limite prefissato della finestra per accedere... 🔗ilmessaggero.it

Lavori faticosi e gravosi: scadenza domanda il 1° maggio 2025 per la pensione anticipata nel 2026 - Chi ha svolto lavori faticosi e pesanti e maturerà i requisiti per la pensione anticipata nel 2026, può trasmettere domanda per il riconoscimento del beneficio entro il 1° maggio 2025. L’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai fini dell’accesso alla pensione anticipata nel 2026. 🔗leggioggi.it

Pensione anticipata, domanda in scadenza per i lavori usuranti - Sta per scadere il termine per presentare la domanda di riconoscimento delle attività faticose e pesanti ai fini del pensionamento anticipato. Le richieste devono essere inviate entro il 1° maggio 2025 da chi maturerà i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, con riferimento alle categorie coinvolte in lavori particolarmente faticosi e pesanti, suddivise come lavori usuranti, notturni a turni, turnisti o notturni tutto l’anno. 🔗quifinanza.it

Su questo argomento da altre fonti

C'è un'importante scadenza per avere la pensione anticipata: chi rischia il rinvio dell'assegno e i 3 casi possibili; Pensione anticipata lavori usuranti, scadenza 1° maggio: requisiti e domanda; Lavori usuranti e gravosi: domanda entro il 1° maggio 2025 per andare in pensione nel 2026; Lavoratori Precoci 2025: una nuova scadenza per il riconoscimento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La scadenza per avere la pensione anticipata: chi rischia il rinvio dell'assegno e i 3 casi possibili - Entro il 1° maggio 2025 si può presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori usuranti. Per chi vale l'uscita in anticipo dal lavoro e tutte le istruzioni per fare richiesta ... 🔗today.it

Pensione anticipata lavori usuranti, scadenza 1° maggio: requisiti e domanda - C’è tempo fino a domani, primo maggio 2025, per presentare la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per l’accesso alla pensione anticipata nel 2026. 🔗tg24.sky.it

Pensione anticipata, domanda in scadenza per i lavori usuranti - Le domande di riconoscimento della pensione per le mansioni gravose o usuranti vanno inviate entro il 1° maggio 2025, ma solo per alcune categorie di lavoratori ... 🔗quifinanza.it