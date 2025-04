La Sant' Anna studia il miglioramento genico del mais | nuove prospettive per coltivazione

Pisa, 30 aprile 2025 - Un gruppo di ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'Università di Cambridge e l'Università dell'Essex, ha identificato nuovi fattori genetici capaci di influenzare l'efficienza della fotosintesi nel mais. Lo studio, pubblicato sulla rivista The Plant Cell, offre un nuovo approccio prezioso per migliorare la produttività delle colture di base. Il mais infatti è una delle colture cerealicole più importanti al mondo e anche un aumento minimo della produttività può avere un impatto significativo sulla sicurezza alimentare globale. La fotosintesi è il processo grazie al quale le piante usano energia solare per produrre nutrimento per la loro crescita. Aumentare l'efficienza di questo meccanismo significa rendere le piante che coltiviamo più produttive e di conseguenza incrementarne la resa.

