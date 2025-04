‘La’ San Francesco | una settimana di prevenzione dedicata alla salute femminile

salute inizia dalla prevenzione. È questo il messaggio al centro dell’iniziativa ‘La‘ San Francesco – settimana della prevenzione della donna, promossa dalla Casa di Cura San Francesco e in programma dal 5 al 9 maggio 2025. Per cinque giorni, la struttura offrirà consulenze specialistiche a tariffe accessibili, con l’obiettivo di accompagnare le donne in un percorso di attenzione, ascolto e consapevolezza verso il proprio benessere psicofisico.L’iniziativa si sviluppa in modo multidisciplinare e coinvolge diverse aree fondamentali della salute femminile. In ambito ginecologico, verrà posta particolare attenzione alla prevenzione e al monitoraggio dell’apparato riproduttivo, con visite ed esami mirati utili a individuare tempestivamente eventuali problematiche come infezioni, fibromi o alterazioni del ciclo. 🔗 Bergamonews.it - ‘La’ San Francesco: una settimana di prevenzione dedicata alla salute femminile Prendersi cura della propriainizia d. È questo il messaggio al centro dell’iniziativa ‘La‘ Sandelladella donna, promossa dCasa di Cura Sane in programma dal 5 al 9 maggio 2025. Per cinque giorni, la struttura offrirà consulenze specialistiche a tariffe accessibili, con l’obiettivo di accompagnare le donne in un percorso di attenzione, ascolto e consapevolezza verso il proprio benessere psicofisico.L’iniziativa si sviluppa in modo multidisciplinare e coinvolge diverse aree fondamentali della. In ambito ginecologico, verrà posta particolare attenzionee al monitoraggio dell’apparato riproduttivo, con visite ed esami mirati utili a individuare tempestivamente eventuali problematiche come infezioni, fibromi o alterazioni del ciclo. 🔗 Bergamonews.it

