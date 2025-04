La sala operatoria fittata a un' equipe medica esterna | il retroscena sulla morte di Sabrina Nardella

Sabrina Nardella, originaria di Gaeta, è morta a 38 anni, dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica.Nella giornata di oggi, mercoledì 30 aprile, sarà conferito.

La sala operatoria "fittata" a un'equipe medica esterna: il retroscena sulla morte di Sabrina - Una sala operatoria in affitto ad un equipe esterna alla clinica Iatropolis. Questa la versione della struttura sanitaria di via De Falco, a Caserta, dove lo scorso 24 aprile ha perso la vita Sabrina Nardella, parrucchiera 38enne di Gaeta, in seguito ad un intervento di chirurgia estetica. Sul... 🔗casertanews.it

