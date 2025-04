La Roma torna al lavoro Fiorentina nel mirino | un recupero per Ranieri

Roma da qualsiasi discorso europeo, soprattutto viste le difficoltà di una squadra che non aveva alcuna identità. L’arrivo in panchina di Ranieri ha capovolto il mondo giallorosso e con una stupenda cavalcata fatta di diciotto risultati utili consecutivi, il club capitolino ha dato un senso al proprio campionato, trovandosi addirittura a lottare per la Champions League quando mancano solamente quattro partite prima del traguardo finale. La bellissima vittoria contro l’Inter ha dato nuova consapevolezza alla Roma, che ha iniziato come meglio non si poteva il poker di big match che permetteranno di capire quale sarà il destino dei giallorossi. La sfida di San Siro andrà però subito archiviata per concentrarsi sul prossimo impegno, che vedrà la formazione di Ranieri affrontare la Fiorentina, in quello che è un nuovo scontro diretto per l’Europa. 🔗 Sololaroma.it - La Roma torna al lavoro, Fiorentina nel mirino: un recupero per Ranieri Un inizio di stagione da dimenticare sembrava aver tagliato fuori lada qualsiasi discorso europeo, soprattutto viste le difficoltà di una squadra che non aveva alcuna identità. L’arrivo in panchina diha capovolto il mondo giallorosso e con una stupenda cavalcata fatta di diciotto risultati utili consecutivi, il club capitolino ha dato un senso al proprio campionato, trovandosi addirittura a lottare per la Champions League quando mancano solamente quattro partite prima del traguardo finale. La bellissima vittoria contro l’Inter ha dato nuova consapevolezza alla, che ha iniziato come meglio non si poteva il poker di big match che permetteranno di capire quale sarà il destino dei giallorossi. La sfida di San Siro andrà però subito archiviata per concentrarsi sul prossimo impegno, che vedrà la formazione diaffrontare la, in quello che è un nuovo scontro diretto per l’Europa. 🔗 Sololaroma.it

Roma-Fiorentina, probabili formazioni: valutazioni a centrocampo, torna Saelemaekers? - Quattro giornate al termine e due punti di distanza dal quarto posto. Questa è la situazione con cui la Roma si affaccia al 35° turno di Serie A, che la vedrà affrontare la Fiorentina in uno Stadio Olimpico che si prospetta ancora una volta tutto esaurito. La vittoria contro l’Inter ha permesso ai giallorossi di restare incollati alla zona Champions League, ma per cullare questo sogno servirà ottenere altri tre punti nella sfida con la formazione di Palladino, che in classifica si trova ad una sola lunghezza di distanza. 🔗sololaroma.it

25 aprile con vista su Inter-Roma, oggi si torna al lavoro: 2 indicazioni - Nel giorno della Liberazione, il 25 aprile, l’Inter ritorna a lavorare dopo il giorno di riposo post Coppa Italia contro il Milan. Due indicazioni attese dall’allenamento di Appiano Gentile in vista di Inter-Roma. AL LAVORO – Smaltita la cocente eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, per l’Inter è tempo di ritornare a lavorare in quel di Appiano Gentile. Ieri, Simone Inzaghi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, ma già oggi, 25 aprile, si ripartirà. 🔗inter-news.it

Allenamento Inter, si torna al lavoro! Le ultime da Appiano Gentile - di RedazioneAllenamento Inter, si torna al lavoro! Le ultime da Appiano Gentile sui nerazzurri, in vista dei prossimi impegni Dopo l’entusiasmante vittoria ottenuta ieri sera in trasferta contro il Bayern Monaco, l’Inter di Simone Inzaghi è tornata subito al lavoro, in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra, tra cui il match di campionato di domenica contro il Cagliari. Come riportato da Sky Sport, la squadra si è ritrovata già questa mattina al centro sportivo di Appiano Gentile per una seduta di allenamento leggera. 🔗internews24.com

Verso Roma-Fiorentina, oggi Kean torna ad allenarsi con la squadra - Dopo uno stop di sei giorni per motivi familiari, l'attaccante tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Possibile quindi la sua presenza con la Roma ... 🔗ilromanista.eu

Verso Roma-Fiorentina, Paredes e Saelemaekers puntano alla titolarità - Dopo i due giorni di riposo concessi da Ranieri dopo la vittoria di domenica a San Siro contro l’Inter (1-0 grazie al gol di Soulé al 22esimo), la Roma è pronta a tornare sui campi di Trigoria per la ... 🔗ilromanista.eu

Fiorentina, Roma, Cobolli e Berrettini: le ultimissime - Ansia e paura in casa Fiorentina ... mio lavoro non sarà all'altezza me ne andrò". Queste le dichiarazioni, perentorie, di Florent Ghisolfi. Il responsabile dell'area tecnica della Roma ha ... 🔗corrieredellosport.it