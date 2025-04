La riviera si prepara alla tradizionale celebrazione dello Sposalizio del Mare

Sposalizio del Mare arriva quest'anno alla sua 581esima edizione, con una storia che va avanti dal 1445. Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno il programma sarà ricco di mostre, cultura e gastronomia per un weekend all'insegna della tradizione. Come nasce l'antico rito? La vicenda, a cui il. 🔗 Ravennatoday.it - La riviera si prepara alla tradizionale celebrazione dello Sposalizio del Mare Lodelarriva quest'annosua 581esima edizione, con una storia che va avanti dal 1445. Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno il programma sarà ricco di mostre, cultura e gastronomia per un weekend all'insegna della tradizione. Come nasce l'antico rito? La vicenda, a cui il. 🔗 Ravennatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Avellino si prepara per la tradizionale sfilata di Carnevale 2025 - La città di Avellino è pronta a vivere un'esperienza unica con la tradizionale sfilata di Carnevale 2025, che avrà luogo domenica 2 marzo, a partire dalle ore 10:00. Questo evento annuale rappresenta un’occasione imperdibile per celebrare e tramandare le ricche tradizioni culturali locali... 🔗avellinotoday.it

Mister Movie | Film su Franco Battiato, Rai Fiction prepara un biopic sull’icona della musica italiana? - Sembra che Rai Fiction stia coltivando un nuovo ambizioso progetto dedicato a una figura monumentale della cultura italiana. Dopo la produzione incentrata su Peppino Di Capri, le indiscrezioni, lanciate dal sito l’architetto, indicano che la prossima figura ad essere celebrata sul piccolo schermo sarà l'indimenticabile Franco Battiato. Si profila all'orizzonte un film biografico destinato a Rai 1, con l'obiettivo di narrare l'esistenza e il percorso artistico del poliedrico cantautore, compositore e regista siciliano. 🔗mistermovie.it

Meloni prepara l’incontro con Trump, imbarazzo per le parole del tycoon - Roma, 9 apr. (askanews) – Un ministro, incrociato tra Montecitorio e Palazzo Chigi, semplicemente allarga le braccia: creano imbarazzo le parole di Donald Trump, a poche ore dall’annuncio dell’incontro con Giorgia Meloni (il 17 aprile) alla Casa Bianca. In una serata con i leader del Partito repubblicano, il presidente ha detto che decine di Stati stanno “facendo di tutto” per trattare sui dazi, letteralmente “ci chiedono di baciarci il c. 🔗ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La riviera si prepara alla tradizionale celebrazione dello Sposalizio del Mare; Reggio Calabria si prepara all’80° Anniversario della Festa della Liberazione!; La Riviera si illumina con le fogheracce per bruciare l'inverno: ecco la mappa degli eventi in città; Settimo Vittone celebra la Sagra dell’olivo e dell’olio: tra paesaggi storici e passeggiate tra gli ulivi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Celebrata a Imperia la tradizionale messa del Precetto Pasquale Interforze - La Celebrazione Eucaristica è stata accompagnata dai canti del Coro “con Claudia”. L’occasione è stata gradita per rinsaldare, in occasione della prossima Pasqua, i rapporti di ... 🔗riviera24.it

Sanremo rinnova l’antica tradizione della consegna dei parmureli in Vaticano in occasione della Pasqua - Si rinnova, così, per la Santa Pasqua 2025 e per la celebrazione del rito liturgico della Passione del Signore, la tradizionale consegna delle palme intrecciate che verranno imbracciate da Sua Santità ... 🔗rivieratime.news