La rivelazione di Sinner | Sì ho pensato di mollare

Sinner si è raccontato in uno speciale del TG1. A domanda diretta sui momenti difficili di questi mesi ha ammesso di aver pensato di lasciare tutto. «Si guarda sempre ai risultati però come mi sono sentito io in campo non era come un giocatore si dovrebbe sentire, perché noi ci alleniamo tanto per poi divertirci quando giochiamo una bella partita. Io questo divertimento, giorno dopo giorno, l'ho visto andare un po' via, perché ho pensato ad altre cose. E quando sono arrivato in Australia lo scorso gennaio ero a disagio, anche perché mi sembrava che gli altri giocatori mi guardassero diversamente. Per un attimo ho anche pensato di mollare tutto.

