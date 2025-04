La rivelazione di Cristina Seymandi | Ho un nuovo fidanzato ma abitiamo in case separate

Cristina Seymandi annuncia di avere un nuovo fidanzato. . 🔗 Torinotoday.it - La rivelazione di Cristina Seymandi: “Ho un nuovo fidanzato, ma abitiamo in case separate” “Ho un sant’uomo con cui faccio progetti, con calma, ognuno a casa sua”. Con queste parole, in un’intervista alla giornalista Candida Morvillo pubblicata sul Corriere della Sera di oggi, mercoledì 30 aprile 2025, l’imprenditrice torineseannuncia di avere un. . 🔗 Torinotoday.it

La rivelazione di Cristina Seymandi: “Ho un nuovo fidanzato, ma abitiamo in case separate”; Massimo Segre, la rivelazione choc: Perché ho lasciato Cristina davanti a tutti | .it; Segre-Seymandi, la spiegazione di lui: «Cristina? Non l'ho mai tradita. Dire la verità non è violenza»; Massimo Segre svela tradimento di Cristina Seymandi durante una festa. Lei: pagliacciata. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cristina Seymandi: «Segre non l'ho più visto né sentito. Ora ho un nuovo compagno, ma ognuno a casa sua» - Il libro dell'imprenditrice torinese: «Sono antifragile, così ho resistito al dolore e all'odio social» ... 🔗corriere.it

Seymandi, dal gossip dei tradimenti con Segre a un futuro in Forza Italia? - L’imprenditrice torinese Cristina Seymandi, suo malgrado al centro del gossip nell’estate del 2023 quando l’ex compagno banchiere Massimo Segre la umiliò pubblicamente raccontandone i ... 🔗lettera43.it

Seymandi, l'appello al giudice: «Processate chi mi ha offeso sui social, i risarcimenti li darò in beneficenza» - «Leoni da tastiera». Così l’avvocato Claudio Strata, legale di Cristina Seymandi, ha definito coloro che attraverso i social avevano rivolto offese all’imprenditrice. Offese piovute addosso ... 🔗msn.com