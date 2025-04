La rivalsa di Chiara Ferragni | è suo il controllo della società

Chiara Ferragni (nella foto): "sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand", annuncia infatti l’influencer sui suoi profili Instagram dove ha pubblicato un messaggio whatsapp inviatole verosimilmente dal suo legale. "Congratulazioni, Chiara! Ti comunico – è il testo del messaggio – che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand"."Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome", spiega Chiara Ferragni. 🔗 Quotidiano.net - La rivalsa di Chiara Ferragni: è suo il controllo della società Nuovo cambiamento nelle attività economiche e finanziarie di(nella foto): "sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza diBrand", annuncia infatti l’influencer sui suoi profili Instagram dove ha pubblicato un messaggio whatsapp inviatole verosimilmente dal suo legale. "Congratulazioni,! Ti comunico – è il testo del messaggio – che da questo momento hai il 99%che ha il tuo brand"."Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio. Questa decisione è un passo concreto. È la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. È assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. È essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand ed il mio nome", spiega. 🔗 Quotidiano.net

