La risposta al centrodestra | L’attesa costruzione del ponte partirà la prossima settimana

prossima settimana il cantiere del ponte di viale Ludovico il Moro, chiuso dall’estate 2024. La rimozione della struttura che sovrastava il Naviglio, perché pericolosa, da mesi sta creando difficoltà ai residenti di Pavia Ovest e a tutta la viabilità. Sono stati i consiglieri Dante Labate (FdI) e Antonio Bobbio Pallavicini (FI) a chiedere all’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi lo stato dell’arte. Lo hanno fatto in una seduta di Consiglio comunale iniziata con le comunicazioni del sindaco Michele Lissia sullo striscione comparso sulla facciata di Palazzo Mezzabarba la mattina del 25 Aprile con scritto “Il fascismo marcia ancora“, un’azione condannata da tutte le parti e su cui sta indagando la polizia di Stato, che pensa di individuare presto gli autori del gesto contrario alla Legge Mancino sull’apologia di fascismo. 🔗 Ilgiorno.it - La risposta al centrodestra: "L’attesa costruzione del ponte partirà la prossima settimana" Dovrebbe partire lail cantiere deldi viale Ludovico il Moro, chiuso dall’estate 2024. La rimozione della struttura che sovrastava il Naviglio, perché pericolosa, da mesi sta creando difficoltà ai residenti di Pavia Ovest e a tutta la viabilità. Sono stati i consiglieri Dante Labate (FdI) e Antonio Bobbio Pallavicini (FI) a chiedere all’assessore ai Lavori pubblici Alice Moggi lo stato dell’arte. Lo hanno fatto in una seduta di Consiglio comunale iniziata con le comunicazioni del sindaco Michele Lissia sullo striscione comparso sulla facciata di Palazzo Mezzabarba la mattina del 25 Aprile con scritto “Il fascismo marcia ancora“, un’azione condannata da tutte le parti e su cui sta indagando la polizia di Stato, che pensa di individuare presto gli autori del gesto contrario alla Legge Mancino sull’apologia di fascismo. 🔗 Ilgiorno.it

