la riscossa dei moderati in un mondo esausto dai leader carismatici

leader con la testa sulle spalle. La domanda sembra questa. Da ultimo Mark Carney, prima Keir Starmer e Friedrich Merz. Prima ancora Donald Tusk. E se vogliamo anche Pedro Sánchez. Gente che sa il fatto suo, ma non strepita, non è estremista e infatti non disdegna la mediazione: sono leadership politicamente serie, ma meno mediatiche di quelle dei duri, in testa Donald Trump, seguito da Viktor Orbán e Javier Milei.I nuovi leader differiscono per postura anche dai democratici della fase precedente, Barack Obama, lo stesso Tony Blair, un po' meno Angela Merkel, personaggi carismatici e molto unilaterali: netti, amati e odiati proprio in funzione delle loro personalità prorompenti. Pensiamo ai capi della destra di vent'anni fa, Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. In tutti questi anni ha prevalso il modello della super-leadership, a destra e a sinistra.

