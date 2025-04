La rinascita di Bianca Balti tra moda e salute

Bianca Balti sul mondo della moda dopo la scoperta del tumore: «Certi brand hanno smesso di chiamare» - Un pezzo del mondo della moda ha letteralmente voltato le spalle a Bianca Balti, non appena la modella ha rivelato la diagnosi di cancro alle ovaie. È lei stessa a raccontare in un lungo post su Instagram quanto è cambiato con la malattia l’atteggiamento di, fino a poco prima, la cercava per sfilate e servizi fotografici. La modella sarà co-conduttrice della seconda serata di Sanremo. Una tappa del tutto inaspettata per lei, dopo che lo scorso settembre ha scoperto il tumore. 🔗open.online

La forza dell'amicizia: Bianca Balti celebra la rinascita - Dopo un lungo percorso di lotta contro il tumore, la top model si riunisce con le amiche per festeggiare. Leggi tutto Bianca Balti festeggia la vita e l’amicizia dopo la chemio su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

La rinascita di Bianca Balti dopo la chemio - La modella italiana incanta con il suo look e la sua storia di resilienza. Leggi tutto Bianca Balti: eleganza e forza sul red carpet di Los Angeles su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Chi è Bianca Balti: la carriera da modella, la vita privata e la malattia - Bianca Balti non è soltanto una delle top model italiane più celebrate a livello internazionale, ma anche un simbolo di determinazione e rinascita ... nel mondo della moda e oltre. 🔗elle.com

Bianca Balti mostra con orgoglio la ricrescita bianca e grigia dei suoi capelli a un mese dalla fine della chemioterapia - Da quando ha scoperto di avere un cancro ovarico al terzo stadio a settembre del 2024, Bianca Balti ha sempre condiviso ... come simbolo della sua rinascita. 🔗corriere.it

Bianca Balti, nuova terapia innovativa contro il tumore: «Non ho voglia di fermarmi, ma lo faccio per me» - Screenshot da Instagram @biancabalti Un mese intenso tra moda e vita: “La vita mi sta dando tanto” Reduce da un mese ricco di impegni tra Festival di Sanremo e settimane della moda a Milano e Parigi, ... 🔗rumors.it