La rete ciclabile dei Trabocchi diventa una risorsa strategica per il turismo

La rete ciclabile dei Trabocchi si consolida come un'infrastruttura strategica per il turismo della costa teatina. L'annuncio è stato dato oggi 30 aprile nella sede della Regione, alla presenza di rappresentanti istituzionali e.

L'intera rete ciclabile regionale sarà dotata di connettività wireless - La Regione Friuli Venezia Giulia è destinato fondi europei per un totale di 4,8 milioni di euro per dotare l'intera rete ciclabile regionale di connettività wireless. "Il programma punta a valorizzare queste infrastrutture rendendole non solo più innovative e fruibili, ma anche più sicure", ha... 🔗udinetoday.it

Si amplia la rete ciclabile in città: la mappa di tutti i lavori in corso - FOTO - Proseguono gli interventi programmati dall'amministrazione per ampliare la rete ciclabile cittadina, con nuovi percorsi progettati per garantire la circolazione in sicurezza delle due ruote e per favorire la mobilità sostenibile sul territorio. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday... 🔗ferraratoday.it

Nuova segnaletica per la rete ciclabile, arrivano i qr-code per la mappa digitale - Il Comune di Venezia ha approvato un investimento di 1,216 milioni di euro per interventi diffusi sulla segnaletica orizzontale e verticale dedicata alla mobilità ciclabile. La giunta ha approvato in questi giorni il progetto di fattibilità, che fa riferimento in particolare all'inserimento di... 🔗veneziatoday.it

Cosa riportano altre fonti

La rete ciclabile dei Trabocchi diventa una risorsa strategica per il turismo; La Costa dei Trabocchi diventa un marchio; 5 ciclovie in Italia da fare nei weekend anche se fa freddo; Una nuova ciclabile in Toscana lungo l’ex ferrovia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Costa dei Trabocchi, tutte le novità 2025 e la mappa aggiornata della Rete Ciclabile - La mappa aggiornata con 300 km di itinerari ciclabili lungo la Costa dei Trabocchi e nell'entroterra, tutte le novità del 2025 ... 🔗bikeitalia.it

TRABOCCHI: COLLEGAMENTI TRA VIA VERDE E COLLINE DEL VINO, PRESENTAZIONE NOVITA’ RETE CICLABILE - PESCARA – Un insieme di strade secondarie a basso impatto di traffico veicolare, percorsi interpoderali, asfalto nonché brecciato, strada bianca e terra, aste fluviali, colline e vigneti, riserve natu ... 🔗abruzzoweb.it

Via Verde, Marsilio: puntiamo a costruire una vera rete ciclabile - PESCARA – “Oggi presentiamo un progetto molto affascinante di pista ciclabile che si riconnette alla Via verde della Costa dei Trabocchi. Non a caso sta ... significa creare finalmente una prima vera ... 🔗ekuonews.it