La reporter ucraina Viktoria Roshchyn morta in Russia | il corpo restituito con segni di torture e senza organi

corpo della giornalista ucraina Viktoria Roshchyn, morta in carcere in Russia, è stato restituito con evidenti segni di torture e senza organi. Così è stato impossibile risalire alla causa della morte. 🔗 Ildella giornalistain carcere in, è statocon evidentidi. Così è stato impossibile risalire alla causa della morte. 🔗 Fanpage.it

