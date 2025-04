La Regione Emilia-Romagna premia la Omag Mt San Giovanni per la promozione in Serie A1

Regione premia la Omag Mt San Giovanni per la splendida stagione sportiva che si è conclusa con la promozione in Serie A1. Ieri il presidente Michele de Pascale e l’assessora allo Sport Roberta Frisoni hanno incontrato a Bologna le atlete vincitrici anche della Coppa Italia di A2. A ricevere la targa della Regione si sono presentati la capitana Serena Ortolani, l’allenatore Massimo Bellano e il presidente della società Stefano Manconi. Presente ieri a Bologna, presso la sede della Regione anche la sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli. "E’ stato un risultato eccezionale quello della Omag Mt San Giovanni, un risultato che conferma come la passione e l’impegno possano portare a grandi risultati – hanno detto il presidente de Pascale e l’assessora Frisoni – Tutta l’Emilia-ROmagna è orgogliosa. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - La Regione Emilia-Romagna premia la Omag Mt San Giovanni per la promozione in Serie A1 LalaMt Sanper la splendida stagione sportiva che si è conclusa con lainA1. Ieri il presidente Michele de Pascale e l’assessora allo Sport Roberta Frisoni hanno incontrato a Bologna le atlete vincitrici anche della Coppa Italia di A2. A ricevere la targa dellasi sono presentati la capitana Serena Ortolani, l’allenatore Massimo Bellano e il presidente della società Stefano Manconi. Presente ieri a Bologna, presso la sede dellaanche la sindaca di Sanin Marignano, Michela Bertuccioli. "E’ stato un risultato eccezionale quello dellaMt San, un risultato che conferma come la passione e l’impegno possano portare a grandi risultati – hanno detto il presidente de Pascale e l’assessora Frisoni – Tutta l’è orgogliosa. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

