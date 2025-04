La Reggina non molla sulle note dei tre tenori

Reggina . In casa della Sancataldese gli amaranto devono vincere e sperare che il Siracusa (capolista a +1) non batta a domicilio lla Nuova Igea Virtus. Prima di affidarsi alla speranza, gli uomini di Trocini dovranno fare il “loro” . Contro una squadra già salva toccherà far valere le motivazioni e la superiorità tecnica. Magari. 🔗 Feedpress.me - La Reggina non molla sulle note dei tre tenori Pensieri verso l’ultima gara della stagione regolare per la. In casa della Sancataldese gli amaranto devono vincere e sperare che il Siracusa (capolista a +1) non batta a domicilio lla Nuova Igea Virtus. Prima di affidarsi alla speranza, gli uomini di Trocini dovranno fare il “loro” . Contro una squadra già salva toccherà far valere le motivazioni e la superiorità tecnica. Magari. 🔗 Feedpress.me

La Reggina non molla la presa, battuto in trasferta il Pompei - Undicesima vittoria in trasferta della Reggina, che ha dovuto fare ricorso a cuore ed orgoglio per piegare (2-1) la resistenza del Pompei, rimanendo in corsa per la promozione in serie C. Gli amaranto si propongono subito in avanti e collezionano corner, ma mancano i sussulti, anche perché i... 🔗reggiotoday.it

"Grave errore, cosa rischiamo". Orban molla l'Ue - L'Ungheria di Viktor Orban non ci sta. "Il governo voterà no ai contro-Dazi dell'Ue sui prodotti americani, come riferito dal ministro degli Esteri, Peter Szijjarto a Budapest, secondo cui tali misure porterebbero a significativi aumenti dei prezzi". A riferirlo è Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese in un post sui social. Orban - spiega ancora - "vuole proteggere gli ungheresi da ulteriori aumenti dei prezzi. 🔗liberoquotidiano.it

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

La Reggina non molla sulle note dei tre tenori - Ragusa, Barranco e Barillà sono i trascinatori della squadra di Trocini oltre che i marcatori dell’ultima sfida vinta contro il CastrumFavara ... 🔗msn.com

La Reggina non molla. Barillà affonda il Sambiase - Arbitro: Testaì di Catania 6 Note: Ammoniti: Perri, Porcino, Strumbo, Frasson V, Girasole. Espulso il tecnico della Reggina Trocin ... che crea tre palle gol ma non trova concretezza sotto ... 🔗msn.com

La Reggina non molla, si lotterà fino all’ultimo - La vittoria nel derby del “Macrì” raggiunta con qualche rischio di troppo. Nella corsa al Siracusa inizia ad affiorare qualche scricchiolio a livello mentale ... 🔗msn.com