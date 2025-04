La rassegna Z Generation meets Theatre al suo ultimo appuntamento

Arezzo, 30 aprile 2025 – Tanti appuntamenti di primavera con Officine della Cultura. La rassegna Z Generation meets Theatre - al suo ultimo appuntamento - giovedì 8 maggio farà tappa al Teatro Virginian di Arezzo. «Lontano perché Giorgio Castagna, con lo spettacolo "Boca - Storie di genovesi, anarchici e calciatori", ci farà compiere un viaggio da Genova in direzione Buenos Aires andata e ritorno». Importante: per info e prenotazioni è necessario rivolgersi ai numeri 334 3385046 o 349 5299372. Ricordando che il Teatro Virginian è in Via de' Redi n. 12 ad Arezzo. Inizio alle ore 21.Iniziano i concerti partecipati del progetto Saràbanda! «Ti va di unirti ai musicisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo per un concerto da vivere? Il primo appuntamento è fissato per domenica 11 maggio alle ore 21 presso il Centro di Aggregazione Sociale Tortaia, ad Arezzo.

