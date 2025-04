La Rai ignora i referendum Occorre rompere il silenzio | presidio SLC – Cgil davanti la sede Torino

silenzio sui referendum in programma tra un mese e non dia una informazione corretta" lo dichiara a Nuova Società il segretario di SLC Piemonte Alberto Revel, nel corso del presidio sotto la sede torinese della Rai, insieme ad un folto gruppo di lavoratori e rappresentanti sindacali della Cgil.Revel, dal 7 giugno 2024 segretario generale SLC Piemonte (sindacato lavoratori della Comunicazione) ha ricordato come si tratta di un'iniziativa di protesta e sensibilizzazione, promossa dalla Cgil con un gruppo di organizzazioni, avviata ieri (28 aprile) in Lombardia e in altre sedi regionali, "Noi abbiamo deciso di muoverci oggi in concomitanza con quella nazionale a Roma in via Teulada e in altre realtà per chiedere alla Rai".Oltre al silenzio referendario si registra un crollo della Rai nell'informazione, specie politica ormai terreno de la 7?"In Rai, come emittenza di Stato, la linea editoriale la dà il Governo maDal punto di vista industriale, a parte il Festival di Sanremo, la situazione è quanto mai critica.

