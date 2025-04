La promessa di Sánchez | Non succederà mai più Ma è bufera sul premier Il governo è inadeguato

Il leader: "Commissione d'inchiesta, gli operatori rendano conto". Morta una donna: era attaccata a un respiratore Il rischio corto circuito nel: le opposizioni accusano il primo ministro di aver alimentato le voci su intrighi e attacchi a operatori privati

La Promessa Anticipazioni: Catalina Affronta Pelayo – Cosa Succederà? - Sei pronto per le ultime anticipazioni de La Promessa? Catalina non si arrende! Nonostante l'apparente indifferenza di Pelayo e il rifiuto di parlarle, è determinata a capire cosa sta succedendo. Ecco cosa ti aspetta nella puntata del 16 aprile. L'Incontro Inatteso: Un Pelayo Trasformato Nella puntata di lunedì, Catalina ha cercato di parlare con Pelayo nella sua nuova dimora, ma si è trovata di fronte a un uomo diverso, distante dall'idea di amore che lei aveva. 🔗mistermovie.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Cruz trema. Leocardia Figueroa è tornata e vuole vendetta! Ecco cosa succederà - Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz sbiancherà nel ritrovarsi davanti una sua vecchia conoscenza: Leocardia Figueroa. Ma chi è questa donna che tanto terrorizzerà la marchesa? Scopriamolo insieme e vediamo cosa vedremo nelle prossime puntate della Soap, in arrivo su Rete4. 🔗comingsoon.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Catalina abbandonata sull'altare. Ecco cosa succederà - Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Catalina sarà a un passo dalla nozze con Pelayo ma prima che tutto questo possa succedere, la contessina verrà abbandonata sull'altare... incinta. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate della Soap, presto in arrivo su Rete4. 🔗comingsoon.it

