La Promessa anticipazioni 30 aprile 2025 | Don Romulo e Pia custodiscono il segreto di Manuel e Jana

Andiamo a scoprire insieme cosa ci riserverà la puntata de La Promessa, che andrà in onda mercoledì 30 aprile 2025. Don Romulo e Pia mantengono il segreto di Manuel e Jana. La puntata de La Promessa di mercoledì 30 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Romulo va a fare visita a Pia e i due iniziano a parlare di Manuel e Jana. I due sono molto felici per la coppia e decidono di mantenere il segreto. Intanto, Catalina e Don Lorenzo si scontrano a causa del business delle marmellate. De La Mata parla con Don Alonso lamentandosi del comportamento della figlia. Il marchese difende sua figlia e ammonisce il Capitano. La soap è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset.

La Promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025: amori spezzati e segreti svelati - Ben ritrovati. Ci chiediamo spesso come possano bastare poche ore per ribaltare ogni nostra certezza. Ed ecco che, all'improvviso, Manuel torna a La Promessa. Sembra quasi un arrivo trionfale, ma appena varca la soglia ci rendiamo conto che l'atmosfera è tesa. Lui cerca di mantenere un sorriso caloroso, vuole ringraziarci per l'accoglienza, però si percepisce […] L'articolo La Promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025: amori spezzati e segreti svelati è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

La Promessa Anticipazioni 30 aprile 2025: Don Alonso zittisce Don Lorenzo e prende le difese di Catalina! - Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 30 aprile 2025 su Rete4. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Romulo e Pia riveleranno di essere contenti dell'amore tra Jana e Manuel mentre Don Alonso prenderà le difese di Catalina contro Don Lorenzo.

La Promessa, anticipazioni 7 aprile: Don Lorenzo smaschera Don Alonso - Scopriamo insieme cosa succederà nella nuova attesissima puntata de La Promessa in onda lunedì 7 aprile 2025. Ci saranno colpi di scena: Don Lorenzo svelerà una verità che riguarda Don Alonso. La puntata de La Promessa di lunedì 7 aprile andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle anticipazioni: Don Lorenzo vedrà Don Alonso che bacia Maria Antonia e ne parlerà con Cruz. Intanto, Ayala sta studiando un nuovo piano per Martina, la quale è completamente distrutta.

