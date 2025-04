La Promessa Anticipazioni 1 maggio 2025 | Addio a Salvador al suo posto arriva Marcelo!

La Promessa, le anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2025 - Scopriamo cosa accade nel corso della nuova settimana televisiva de "La Promessa", la soap opera di produzione spagnola in onda, con gli episodi inediti, da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio 2025 a partire dalle 19.35 su Rete 4. Le puntate della soap spagnola sono inoltre visibili - in diretta... 🔗today.it

La Promessa, anticipazioni dal 28 aprile al 4 maggio 2025: la misteriosa Julia arriva nella tenuta - © RTVEUn misterioso nuovo ingresso sarà al centro delle prossime puntate de La Promessa. Nella tenuta si presenterà infatti la giovane Julia Valdes con il fine di restituire a Martina de Lujan un orecchino che ha perso nel corso della merenda. Tuttavia, in seguito ad uno strano svenimento, Julia riceverà ospitalità per qualche tempo nella residenza e comincerà ad interessarsi stranamente a Curro de la Mata. 🔗davidemaggio.it

La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 28 Aprile al 2 Maggio 2025: Manuel Chiede A Jana Di Sposarlo! - La Promessa, anticipazioni puntate dal 28 aprile al 2 maggio 2025: Manuel chiede a Jana di sposarlo. I due iniziano a preparare i dettagli per fare in modo di sposarsi presto in gran segreto! La Promessa prosegue e, nel corso della settimana dal 28 aprile al 2 maggio 2025, al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto tra Jana e Manuel. I due vorranno finalmente ufficializzare la loro unione con un matrimonio, soprattutto adesso che anche Romulo è al corrente della loro storia d’amore. 🔗uominiedonnenews.it

La Promessa Anticipazioni 1° maggio 2025: Addio a Salvador, al suo posto arriva Marcelo! - Nella puntata de La Promessa in onda il 1° maggio 2025 su Rete4 vedremo che Salvador saluterà tutti e lascerà il suo posto a Marcelo, il marito di Teresa. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame ... 🔗comingsoon.it

La promessa: anticipazioni della puntata del 1° maggio 2025 su Rete4 - Nella puntata del 1° maggio 2025 di "La Promessa", Salvador lascia la tenuta, mentre Don Ricardo sospetta di Don Romulo e Curro affronta il tormento legato al suo passato con Julia. 🔗ecodelcinema.com

La Promessa, anticipazioni giovedì 1 Maggio 2025: Salvador lascia la tenuta - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com