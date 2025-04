La procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Stefano Bandecchi

procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Stefano Bandecchi sui fatti riguardanti il caso in consiglio comunale dello scorso 28 agosto 2023. La richiesta di rinvio a giudizio firmata dal procuratore Andrea Claudiani e dal sostituto Marco Stramaglia formulata lo. 🔗 Perugiatoday.it - La procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Stefano Bandecchi Ladihailper ilsui fatti riguardanti il caso in consiglio comunale dello scorso 28 agosto 2023. La richiesta difirmata daltore Andrea Claudiani e dal sostituto Marco Stramaglia formulata lo. 🔗 Perugiatoday.it

La procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Stefano Bandecchi; Fatti del consiglio comunale del 28 agosto 2023. La Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Terni; Fatti del consiglio comunale del 28 agosto 2023. La Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Terni; Terni, scontri in consiglio comunale, chiesto rinvio a giudizio per il Sindaco Bandecchi che respinge le accuse. 🔗Ne parlano su altre fonti

Scontri in Consiglio comunale, chiesto giudizio per Bandecchi - La Procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Stefano Bandecchi per i fatti avvenuti durante la tumultuosa seduta del Consiglio comunale del 28 agosto del 2023 nella quale se l'era p ... 🔗msn.com

