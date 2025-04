La prima vittoria del fronte popolare anti-trumpiano

anti di 25 punti sui liberali, prima che Donald Trump dichiarasse una guerra commerciale contro il mondo intero, ma particolarmente violenta proprio contro il Canada, arrivando persino a straparlare di annessione del paese agli Stati Uniti, è la prima verifica empirica di un fenomeno emerso da tempo: il clamoroso testacoda delle destre nazionaliste schierate con Trump. Cioè con quello che è apparso subito all’opinione pubblica di tutti i paesi occidentali, giustamente, come il principale nemico dell’interesse nazionale.Due immagini valgono più di mille analisi, per dare la misura del terremoto: i conservatori che nelle ultime settimane di campagna elettorale si affrettano a sostituire i manifesti con scritto «Canada first», chiaramente ispirati all’America first trumpiano, con più anodini cartelli a favore di un generico «Change», e il fatto che il loro leader, Pierre Poilievre, fino a pochi mesi fa considerato da tutti il capo del governo in pectore, non sia nemmeno riuscito a salvare il suo seggio in parlamento. 🔗 Linkiesta.it - La prima vittoria del fronte popolare anti-trumpiano Il clamoroso rovesciamento dei sondaggi in Canada, dove i conservatori partivano avdi 25 punti sui liberali,che Donald Trump dichiarasse una guerra commerciale contro il mondo intero, ma particolarmente violenta proprio contro il Canada, arrivando persino a straparlare di annessione del paese agli Stati Uniti, è laverifica empirica di un fenomeno emerso da tempo: il clamoroso testacoda delle destre nazionaliste schierate con Trump. Cioè con quello che è apparso subito all’opinione pubblica di tutti i paesi occidentali, giustamente, come il principale nemico dell’interesse nazionale.Due immagini valgono più di mille analisi, per dare la misura del terremoto: i conservatori che nelle ultime settimane di campagna elettorale si affrettano a sostituire i manifesti con scritto «Canada first», chiaramente ispirati all’America first, con più anodini cartelli a favore di un generico «Change», e il fatto che il loro leader, Pierre Poilievre, fino a pochi mesi fa considerato da tutti il capo del governo in pectore, non sia nemmeno riuscito a salvare il suo seggio in parlamento. 🔗 Linkiesta.it

