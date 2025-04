La prestigiosa classifica internazionale World’s 50 Best Beaches celebra ogni anno i paradisi naturali più spettacolari e la splendida spiaggia sarda guida la lista di quest' anno vincendo su destinazioni come Polinesia Thailandia e Seychelles

