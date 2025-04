La Polizia di Stato al Comicon di Napoli 2025 con il commissario Mascherpa

Comicon di Napoli ritorna il commissario “Mascherpa”, protagonista della fortunata graphic novel della Polizia di StatoTorna alla XXV edizione del “Comicon”, l’International pop culture festival, in programma nel capoluogo partenopeo dal 1 al 4 maggio presso la mostra d’Oltremare, Il commissario Mascherpa, protagonista della fortunata graphic novel della Polizia di Stato, curata ed edita dalla rivista ufficiale dell’istituzione, Poliziamoderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e storica matita di Dylan Dog.Il pubblico che visiterà lo stand nel porticato adiacente al Padiglione n. 1 potrà interagire con la Polizia scientifica sulla scena del crimine, indossando i panni da investigatore e avvalendosi della collaborazione dei veri esperti della Polizia di Stato. 🔗 Per la l’edizione 25 deldiritorna il”, protagonista della fortunata graphic novel delladiTorna alla XXV edizione del “”, l’International pop culture festival, in programma nel capoluogo partenopeo dal 1 al 4 maggio presso la mostra d’Oltremare, Il, protagonista della fortunata graphic novel delladi, curata ed edita dalla rivista ufficiale dell’istituzione,moderna, sceneggiata da Luca Scornaienchi, direttore artistico del Museo del fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano e storica matita di Dylan Dog.Il pubblico che visiterà lo stand nel porticato adiacente al Padiglione n. 1 potrà interagire con lascientifica sulla scena del crimine, indossando i panni da investigatore e avvalendosi della collaborazione dei veri esperti delladi. 🔗 Puntomagazine.it

