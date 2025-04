La Picco Lecco rischia di perdere la Serie A2? Le ultime indiscrezioni

Serie A2 potrebbe non essere stata sufficiente. La Picco Lecco rischia seriamente di non prendere parte alla seconda categoria nazionale del volley femminile, almeno secondo quanto sta trapelando nelle ultime ore. Sono passate appena due settimane da quando la. 🔗 Leccotoday.it - La Picco Lecco rischia di perdere la Serie A2? Le ultime indiscrezioni La terza salvezza consecutiva inA2 potrebbe non essere stata sufficiente. Laseriamente di non prendere parte alla seconda categoria nazionale del volley femminile, almeno secondo quanto sta trapelando nelleore. Sono passate appena due settimane da quando la. 🔗 Leccotoday.it

La Picco Lecco rischia di perdere la Serie A2? Le ultime indiscrezioni - Gianfranco Milano, l'allenatore che ha portato le biancorosse dalla B2 alla seconda categoria nazionale, potrebbe cambiare aria aprendo così a un'autentica rivoluzione ... 🔗today.it

Picco Lecco, manca l’ultimo sforzo: la terza salvezza di fila in A2 è vicinissima - L’Orocash Picco Lecco ottiene una vittoria pesantissima nella Pool Salvezza di A2. Sul campo di Concorezzo le biancorosse conquistano tre punti essenziali per il mantenimento della categoria (sarebbe ... 🔗leccotoday.it

Capolavoro Picco Lecco, sarà ancora A2: è la terza salvezza consecutiva - L’Orocash Picco Lecco è salva. La vittoria casalinga contro Olbia sancisce a pieno titolo la permanenza delle biancorosse in A2. Una vittoria a netta con un 3 a 0 che non lascia dubbi. Ottima prova ... 🔗leccotoday.it