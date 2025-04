La piaga dei sacchi neri Smaltimenti illegali | sgominata una banda

sacchi neri stracarichi di scarti tessili. Una piaga che da anni infesta le campagne di Prato ma non solo con abbandoni incontrollati, anche in zone protette. A scoperchiare il vaso di Pandora è stata una inchiesta coordinata dalla Dda di Firenze e condotta dai carabinieri del Noe di Firenze con la collaborazione dei carabinieri di Prato e di Pistoia. Le indagini hanno portato alla scoperta di un traffico di rifiuti tessili tra Prato e Pistoia che avrebbe coinvolto "una ben strutturata organizzazione criminale, composta per lo più da soggetti di origine campana stabilmente residenti o domiciliati" nelle due province. In tutto sono indagate undici persone e tre società tessili gestite da italiani e cinesi. 🔗 Lanazione.it - La piaga dei sacchi neri. Smaltimenti illegali: sgominata una banda Una struttura ben organizzata che grazie al ricorso di fatture inesistenti e aziende fantasma riusciva a smaltire i rifiuti speciali illegalmente, in particolare i famigeratistracarichi di scarti tessili. Unache da anni infesta le campagne di Prato ma non solo con abbandoni incontrollati, anche in zone protette. A scoperchiare il vaso di Pandora è stata una inchiesta coordinata dalla Dda di Firenze e condotta dai carabinieri del Noe di Firenze con la collaborazione dei carabinieri di Prato e di Pistoia. Le indagini hanno portato alla scoperta di un traffico di rifiuti tessili tra Prato e Pistoia che avrebbe coinvolto "una ben strutturata organizzazione criminale, composta per lo più da soggetti di origine campana stabilmente residenti o domiciliati" nelle due province. In tutto sono indagate undici persone e tre società tessili gestite da italiani e cinesi. 🔗 Lanazione.it

