La partita di calcio si trasforma in saloon l' arbitro sospende e manda tutti sotto la doccia

calcio a sette Tergestino che nella serata di ieri 29 aprile, sul campo di via Soncini, ha visto andare in scena una violenta lite. 🔗 Triesteprima.it - La partita di calcio si trasforma in saloon, l'arbitro sospende e manda tutti sotto la doccia "Episodi del genere non sono tollerati, non fanno parte del modo di intendere lo sport dell'organizzazione". A parlare è Andrea Giovannini, responsabile del torneo dia sette Tergestino che nella serata di ieri 29 aprile, sul campo di via Soncini, ha visto andare in scena una violenta lite. 🔗 Triesteprima.it

Ne parlano su altre fonti

La partita di calcio si trasforma in saloon, l'arbitro sospende e manda tutti sotto la doccia - "Episodi del genere non sono tollerati, non fanno parte del modo di intendere lo sport dell'organizzazione". A parlare è Andrea Giovannini, responsabile del torneo di calcio a sette Tergestino che nella serata di ieri 29 aprile, sul campo di via Soncini, ha visto andare in scena una violenta lite... 🔗triesteprima.it

Cina: partita di calcio tra robot umanoidi debutta alla Village Super League - Uno sguardo a un emozionante incontro di calcio tra robot umanoidi alla 2025 Village Super League nel Guizhou, nel sud-ovest della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5993164/5993164/2025-03-16/cina-partita-di-calcio-tra-robot-umanoidi-debutta-alla-village-super-league Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

LIVE Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: tra poco il via della partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.35 Buonasera e benvenuti al match di calcio a 5 tra Italia e Finlandia valevole per le qualificazioni Europei del 2026. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026, Italia già quasi certa dei playoff, sfida che serve soprattutto per il morale. Per l’EURO 2026 di Futsal, al momento sono due le certezze nella qualificazione del Gruppo 2. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

La partita di calcio si trasforma in saloon, l'arbitro sospende e manda tutti sotto la doccia; Calcio e Anime: quando il pallone incontra l’epica pop; Bufera sul centro sportivo: Campi e bar, un incubo; Con Bresh e Olly Sanremo 2025 si trasforma subito nel derby di Genova. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La partita di calcio si trasforma in saloon, l'arbitro sospende e manda tutti sotto la doccia - I fatti sono avvenuti nella serata di ieri 29 aprile al campo di via Soncini. Due minuti di follia, poi il direttore di gara sospende il match, che si conclude con brindisi finale ... 🔗triesteprima.it