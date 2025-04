La nuova vita di Cristina Seymandi | Dopo il video non ho più visto né sentito Segre oggi ho ritrovato l’amore

Cristina Seymandi, suo malgrado, è diventata famosa Dopo la diffusione del video in cui il suo allora compagno Massimo Segre la lasciava in occasione della loro festa di fidanzamento accusandola di averlo tradito. Intervistata dal Corriere della Sera, l'imprenditrice rivela a proposito di quel filmato: "Ero preoccupata che lui stesse male: essendo sempre stata riservata, non credevo alle mie orecchie. Non ho proferito parola perché non era il luogo per farlo. Non è aplomb piemontese: chiunque sia riservato avrebbe rimandato a un altro momento il confronto col diretto interessato".Cristina Seymandi rivela di non aver più visto né sentito Segre da allora, né tantomeno lo nomina nel suo libro Antifragile si diventa. Verso una libertà autentica. "Perché il libro nasce per rispondere a chi mi chiede dove ho attinto la forza per affrontare l'onda d'urto del web e dei social, andando avanti senza perdere la gioia di vivere.

