La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica parte da 57 000 euro con 792 km di autonomia

nuova coupé Mercedes offre prestazioni da record e interni da vera viaggiatrice, in linea anche con l'autonomia record. 🔗 Dday.it - La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica parte da 57.000 euro con 792 km di autonomia Lacoupéoffre prestazioni da record e interni da vera viaggiatrice, in linea anche con l'record. 🔗 Dday.it

Nuova Mercedes CLA 2026: cambia tutto, elettrica ma non solo - La nuova Mercedes-Benz CLA 2026 rappresenta un'importante evoluzione per il modello, combinando design futuristico, intelligenza artificiale avanzata e propulsione elettrica. Design e Aerodinamica Il frontale della CLA elettrica sostituisce la tradizionale griglia con un pannello luminoso a LED decorato da 142 mini-stelle illuminate, conferendo alla vettura un aspetto futuristico. I fari a LED sono uniti da una sottile striscia luminosa, mentre le maniglie a filo carrozzeria migliorano l'aerodinamica, portando il coefficiente di resistenza dell'auto a 0,21 Cx.

