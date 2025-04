La nuova Mercedes-Benz CLA debutta con quattro versioni

La nuova Mercedes CLA debutta sul mercato italiano con prezzi a partire da 56.665 euro con la motorizzazione 250+ con tecnologia EQ in versione Advanced. Disponibile al lancio anche la versione 350 4MATIC, con il listino che parte da 62.265 euro. Quattro gli allestimenti disponibili: Advanced, Advanced Plus, Premium, e Premium Plus.

Con la nuova CLA Mercedes inaugura una nuova era - Una presentazione mondiale imponente per svelare la vettura più tecnologica di sempre del marchio della Stella. Ecco le novità più importanti della nuova CLA 🔗ilgiornale.it

Arriva la nuova Cla, la Mercedes ‘più intelligente’ mai prodotta - (Adnkronos) – Più lunga (ora tocca i 4,72 metri), più comoda, più efficiente ma soprattutto l'auto più intelligente mai realizzata da Mercedes-Benz . E' tutta nel segno più l'evoluzione della nuova generazione della CLA, presentata in questi giorni a Roma alla stampa internazionale. Primo modello di una famiglia di veicoli completamente nuova, la nuova 'compatta' […] 🔗periodicodaily.com

