La nuova casa dell’Emporio solidale | Sono già tante le famiglie servite entro luglio trasloco in via Rossa

solidale, dopo un percorso annoso a step non facile a partire dal cambiamento in corso della individuazione della sede. L’annuncio del compimento del progetto arriva dall’assessora ai servizi sociali del comune di Cesena Carmelina Labruzzo. "Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate – informa l’assessora – verrà inaugurata in via Guido Rossa 140. In questa fase di intermedia la struttura sta procedendo con i motori alla massima potenza al mercato ortofrutticolo perché i volontari dell’associazione ’Il Barco’ di concerto con i servizi sociali dell’Unione dei Comuni e le otto associazioni che partecipano al progetto stanno seguendo attualmente nella sede provvisoria del mercato ortofrutticolo 161 nuclei familiari conteggiati a inizio aprile per un totale di 370 persone. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - La nuova casa dell’Emporio solidale: "Sono già tante le famiglie servite, entro luglio trasloco in via Rossa" Siamo alla volata finale per l’Emporio, dopo un percorso annoso a step non facile a partire dal cambiamento in corso della individuazione della sede. L’annuncio del compimento del progetto arriva dall’assessora ai servizi sociali del comune di Cesena Carmelina Labruzzo. "Tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate – informa l’assessora – verrà inaugurata in via Guido140. In questa fase di intermedia la struttura sta procedendo con i motori alla massima potenza al mercato ortofrutticolo perché i volontari dell’associazione ’Il Barco’ di concerto con i servizi sociali dell’Unione dei Comuni e le otto associazioni che partecipano al progetto stanno seguendo attualmente nella sede provvisoria del mercato ortofrutticolo 161 nuclei familiari conteggiati a inizio aprile per un totale di 370 persone. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Via Ernesto Rossi, iniziata la demolizione dell'ex distretto Asl: al suo posto sorgerà la nuova Casa di Comunità - In via Erneso Rossi è iniziata la demolizione dell'ex Casa della Salute al cui posto sorgerà la nuova Casa di Comunità Spoke che si aggiungerà a quelle già presenti in via Impastato, a Stagno e in via del Mare. L'intervento è iniziato nella mattia di oggi, giovedì 20 febbraio, e dovrebbe... 🔗livornotoday.it

Inaugurata una nuova casa dell'acqua davanti al mercato - Una casa dell’acqua per il municipio III. Si trova davanti al mercato di viale Adriatico e, a inaugurarla, è stato il minisindaco Paolo Marchionne insieme a Francesco Barbaro, responsabile Rapporti e tutela del territorio di Acea Ato 2, e ai bambini della scuola primaria Montessori di viale... 🔗romatoday.it

La “nuova casa” dell’Angelini Cesena: domenica si gioca alla Palestra Comandini - L’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara al terzo turno del girone di ritorno: l’appuntamento casalingo di domenica 16 febbraio si giocherà in via del tutto eccezionale alla Palestra Comandini (Piazzale Carlo Angeli), con inizio gara alle ore 18.30, dall’altra parte della rete ci sarà Jesi... 🔗cesenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

La nuova casa dell’Emporio solidale: Sono già tante le famiglie servite, entro luglio trasloco in via Rossa; Nuova sede dell’Emporio solidale di Fiorenzuola al Convento dei frati; Inaugurata la nuova sede dell'Emporio Solidale di Comunità; L’emporio “12 Ceste” trova nuova casa qui / Provincia / Home. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova casa per l’EMPORIO SOLIDALE di COMUNITA’. Inaugurata la sede di piazzale Domenico Fetti a Borgochiesanuova - L'Emporio offre a chi sta attraversando un periodo di vulnerabilità socio-economica, un sostegno per la spesa di prodotti alimentari, per l'igiene della casa ... dell'abitare". Uno degli immobili, di ... 🔗altramantova.it

Emporio solidale, rifugio e sostegno in una nuova sede - MANTOVA Emporio ... della casa e della persona. Scaffali dai quali scegliere prodotti in modo autonomo e secondo le reali esigenze ma anche un luogo dove incontrarsi e scambiare due chiacchiere in ... 🔗vocedimantova.it