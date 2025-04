La nave di Teseo | in arrivo Vincente o perdente di Ornella Vanoni con Pacifico

Vincente o perdente” di Ornella Vanoni con Pacifico (La nave di Teseo – Collana Oceani, pp. 176, 18 euro). “È sempre stato il mio nome, Ornella. Ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno. Ho avuto una vita difficile, dolorosa. E bella, bellissima. E gioiosa. Ho avuto tutto”, dice la Vanoni.Più un diario sentimentale che una autobiografia. Pacifico incontra Ornella Vanoni e nasce questo libro-confessione, in prima persona, intimo coinvolgente. In ogni pagina il pensiero, le emozioni raccolte e raccontate da una donna e artista incomparabile. Tutta la fragilità e tutta la determinazione che l’hanno resa un’icona per generazioni diverse. La malinconia, che predilige purché non si degradi diventando tristezza. O peggio ancora, depressione. Lo humour, inesorabile. 🔗 Lopinionista.it - La nave di Teseo: in arrivo “Vincente o perdente” di Ornella Vanoni con Pacifico MILANO – In libreria dal 6 maggio “” dicon(Ladi– Collana Oceani, pp. 176, 18 euro). “È sempre stato il mio nome,. Ma ora mi sembra finalmente di averlo scritto di mio pugno. Ho avuto una vita difficile, dolorosa. E bella, bellissima. E gioiosa. Ho avuto tutto”, dice la.Più un diario sentimentale che una autobiografia.incontrae nasce questo libro-confessione, in prima persona, intimo coinvolgente. In ogni pagina il pensiero, le emozioni raccolte e raccontate da una donna e artista incomparabile. Tutta la fragilità e tutta la determinazione che l’hanno resa un’icona per generazioni diverse. La malinconia, che predilige purché non si degradi diventando tristezza. O peggio ancora, depressione. Lo humour, inesorabile. 🔗 Lopinionista.it

La nave di Teseo - La nave di Teseo, nata nel 2015, è una casa editrice di narrativa, saggistica e poesia, italiana e straniera. Si dedica con particolare attenzione anche alla valorizzazione dei classici. 🔗sololibri.net

