La morte di Graziano Fiorita un caso scuola Gravina | Un protocollo per i recuperi

Lecceprima.it - La morte di Graziano Fiorita un caso scuola. Gravina: “Un protocollo per i recuperi” LECCE – Un finale di stagione così complesso, in serie A, non si era forse mai visto. E non si sta certo parlando della lotta ai vertici e per la salvezza, storie comunque tutte ancora da scrivere quando mancano quattro giornate alla fine del campionato, quanto di quelle circostanze collaterali. 🔗 Lecceprima.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lecce in maglia interamente bianca per protesta contro la Lega Serie A: la polemica sul caso Graziano Fiorita - Lecce in maglia bianca contro l'Atalanta in segno di protesta verso la Lega Serie A, per il mancato rinvio dopo la morte del fisioterapista Fiorita 🔗notizie.virgilio.it

Lecce, protesta contro la Lega Serie A e lutto per la morte di Graziano Fiorita - Una maglia bianca anonima, senza alcun logo e sponsor: “Niente valore, niente colore”. Così i giocatori del Lecce si sono presentati al Gewiss Stadium di Bergamo per la partita contro l’Atalanta giocata nonostante la contrarietà rispetto alla decisione della Lega Serie A di non accettare la richiesta di rinvio a data da destinarsi. Il match si doveva disputare venerdì 25 aprile ma era stato rinviato per la morte di Graziano Fiorita, fisioterapista della squadra salentina. 🔗panorama.it

Atalanta Lecce, il Gewiss Stadium fischia l’inno della Lega Sereia dopo il mancato rinvio per la morte di Graziano Fiorita - Atalanta Lecce, ampi fischi del Gewiss Stadium al momento dell’inno della Lega Serie A, in protesta per il mancato rinvio dopo la morte di Fiorita Un momento di grande commozione ha preceduto il fischio d’inizio di Atalanta-Lecce. Al momento dell’Inno della Lega Serie A, tutto lo stadio ha fischiato in segno di protesta, un gesto […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

La morte di Graziano Fiorita un caso scuola. Gravina: “Un protocollo per i recuperi”; Graziano Fiorita, il Lecce costretto a giocare con l'Atalanta dopo la morte del fisioterapista. «La partita dei valori calpestati»; Lecce, l'ultimo saluto a Graziano Fiorita: in migliaia allo stadio Via del Mare; Lecce in lutto per la morte di Graziano Fiorita, niente allenamento e il club non vuole giocare domenica contr. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

La morte di Graziano Fiorita un caso scuola. Gravina: “Un protocollo per i recuperi” - Dopo l'indignazione generale per lo scarso lasso di tempo accordato per giocare Atalanta-Lecce, il presidente della Figc ha annunciato che si adotterà un piano unico per gli eventi drammatici ... 🔗lecceprima.it

Dramma in casa Lecce, l'autopsia svela le cause della morta di Fiorita - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al dramma vissuto in casa Lecce con la morte del fisioterapista Fiorita: "Sarà lo stadio Via del Mare, la su ... 🔗msn.com

Morte fisioterapista Fiorita. Il duro comunicato del Lecce: “Gerarchia della morte in base al blasone dei club” - Il Lecce piange ancora la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. Il club ha voluto esporsi con un duro comunicato a poche ore dal fischio d’inizio del match contro l’Atalanta, in programma que ... 🔗msn.com