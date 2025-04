La moglie di Massimo Gentile condannato come prestanome del boss | “Noi vittime di Messina Denaro”

moglie di Massimo Gentile, condannato per essere il prestanome di Matteo Messina Denaro. 🔗 "Mio marito è assolutamente estraneo ai fatti e alle accuse. Abbiamo sempre vissuto nel rispetto delle regole e della legalità": a dirlo a Fanpage.it è ladiper essere ildi Matteo Messina Denaro. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Maltratta la moglie per 20 anni, condannato professore universitario: “Sei un’incapace subumana” - Le diceva che era un'incapace come madre e come moglie, la controllava nella vita privata e l'ha costretta ad abbandonare il lavoro: condannato docente universitario.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Banda della Barona, l’appello della procura contro l’assoluzione di Massimo Mazzanti: “È il console di Nazzareno Calajò, va condannato” - Massimino Spara spara, al secolo Massimo Mazzanti, uno dei proconsoli della banda criminale della Barona capeggiata da Nazzareno Calajò, doveva essere condannato e non assolto come avvenuto lo scorso settembre durante il processo in abbreviato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Assolto e scarcerato, ora è libero. È questo in sostanza il contenuto delle ottanta pagine con cui il pm di Milano Francesco De Tommasi ha fatto appello contro la sentenza del giudice per l’udienza preliminare Alessandra De Fazio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Uccise la moglie malata di Alzheimer: condannato a 9 anni e 4 mesi - AGI - Alessandro Sacchi è stato condannato a nove anni e 4 mesi di reclusione per l'omicidio della moglie Serenella Mugnai e otto mesi di reclusione per la detenzione illegale dell'arma. I fatti avvennero il 21 giugno 2024, in un appartamento di viale Giotto ad Arezzo. L'uomo, 80enne, con un colpo di pistola alla fronte uccise la donna, 72 anni malata di Alzheimer. Fu lui ad avvisare le forze dell'ordine e venne arrestato. 🔗agi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La moglie di Massimo Gentile, condannato come prestanome del boss: Noi vittime di Messina Denaro; Il giudice: “La cancelliera del tribunale dava suggerimenti al marito condannato per aver favorito…; Marsala, il caso della cancelliera del tribunale e del marito condannato per favoreggiamento a Messina Denaro; Condannato a 10 anni Massimo Gentile, ex capo dell’Ufficio tecnico di Limbiate. 🔗Ne parlano su altre fonti

La moglie di Massimo Gentile, condannato come prestanome del boss: “Noi vittime di Messina Denaro” - “Mio marito è assolutamente estraneo ai fatti e alle accuse. Abbiamo sempre vissuto nel rispetto delle regole e della legalità”: a dirlo a Fanpage.it è la moglie di Massimo Gentile, condannato per ... 🔗fanpage.it

Il giudice: “La cancelliera del tribunale dava suggerimenti al marito condannato per aver favorito Messina Denaro” - Le motivazioni della sentenza di condanna dei favoreggiatori del boss si sofferma sul comportamento della dipendente del palazzo di giustizia di Marsala ... 🔗ilfattoquotidiano.it