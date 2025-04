La mia vita stravolta tra arresto carcere poi arresti domiciliari in una comunità | la lettera choc di Paolo Calissano Il fratello commenta | Che tristezza

Paolo Calissano, l’attore stroncato a Roma il 29 dicembre 2021 da un mix di farmaci antidepressivi. La giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini del Tribunale di Genova ha deciso di rinviare a giudizio l’avvocato Matteo Minna, l’amministratore di sostegno di Calissano. Minna è accusato di aver circuito l’attore e di avergli sottratto oltre 500mila euro. Il processo inizierà il 3 luglio. Il fratello, Roberto Calissano, è parte offesa ed è assistito dall’avvocato Santina Ierardi.Il fratello dell’attore è stato ospite di “Storie di sera“, condotto da Eleonora Daniele e andato in onda lunedì 29 aprile. È stata letta una missiva commovente di Paolo Calissano e il primo commento di Roberto è stato: “Mi fa una grande tristezza. Leggo in queste parole, che riflettono il suo pensiero, tutto il suo dolore nel ritrovarsi sempre associato a questo fatto di cronaca che gli ha segnato la vita”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “La mia vita stravolta tra arresto, carcere, poi arresti domiciliari in una comunità”: la lettera choc di Paolo Calissano. Il fratello commenta: “Che tristezza” Si torna a parlare di, l’attore stroncato a Roma il 29 dicembre 2021 da un mix di farmaci antidepressivi. La giudice per l’udienza preliminare Angela Nutini del Tribunale di Genova ha deciso di rinviare a giudizio l’avvocato Matteo Minna, l’amministratore di sostegno di. Minna è accusato di aver circuito l’attore e di avergli sottratto oltre 500mila euro. Il processo inizierà il 3 luglio. Il, Roberto, è parte offesa ed è assistito dall’avvocato Santina Ierardi.Ildell’attore è stato ospite di “Storie di sera“, condotto da Eleonora Daniele e andato in onda lunedì 29 aprile. È stata letta una missiva commovente die il primo commento di Roberto è stato: “Mi fa una grande. Leggo in queste parole, che riflettono il suo pensiero, tutto il suo dolore nel ritrovarsi sempre associato a questo fatto di cronaca che gli ha segnato la”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

In coma per una fetta di salmone. Intossicata dal batterio Listeria: “Così la mia vita è stata stravolta” - Bologna, 6 marzo 2025 – Acquista del salmone affumicato sottovuoto in un supermercato di periferia, lo consuma così com’è e il giorno dopo inizia a sentirsi male: portata in ospedale, vi resta per due mesi, finisce in coma (per 20 giorni è in terapia intensiva al Sant’Orsola) e riporta effetti devastanti tra cui meningite, polmonite bilaterale, crisi epilettiche, trombosi e problemi cardiaci: è intossicazione da Listeria. 🔗ilrestodelcarlino.it

Assolto dopo 6 anni. "Da imprenditore a delinquente, così è stata stravolta la mia vita" - AGI - L'ultima ipotesi di reato che gli veniva contestata, quella di corruzione, è svanita pochi giorni fa a sei anni di distanza da quando ne venne a conoscenza. Su richiesta della Procura, il gip di Busto Arsizio l'ha archiviata sottolineando la "manifesta infondatezza della notizia di reato". Nel frattempo la vita di Giuseppe Filoni, all'epoca presidente di un ente pubblico per la depurazione delle acque in provincia di Varese e alla guida di una cooperativa che fatturava 5 milioni all'anno, è stata stritolata dall'indagine 'Mensa dei Poveri' portata avanti dalla Procura di Milano che ... 🔗agi.it

Samuele Bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita” | VIDEO - Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni: è stato lo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L’interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, è stato lo stesso Samuele Bersani durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. 🔗tpi.it

Cosa riportano altre fonti

“La mia vita stravolta tra arresto, carcere, poi arresti domiciliari in una comunità”: la…; Aggressione a Dolo, assessora denuncia un tentativo di violenza; Michele Padovano e i 17 anni da incubo: “Io innocente tra celle e tribunali”; Arrestato lo stalker della consigliera metropolitana Clara Marta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Omicidio Spada, il figlio: «Da quel giorno la mia vita stravolta: ora attendo giustizia» - quella sera lo attendeva per guardare la tv BRINDISI - «Da quel giorno la mia vita è stata stravolta: vivo nel dolore, un dolore senza fine di cui non sono riuscito mai a parlare. Solo con gli ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Ilenia in sedia a rotelle a 31 anni per un antibiotico: «Dolori fortissimi dopo 3 pastiglie. La mia vita stravolta, avevo appena comprato casa» - La vita di una giovane ragazza stravolta da tre pastiglie di antibiotico ... comprato una casa e pensavo a una nuova fase della mia vita, ma sono ancora costretta ad appoggiarmi alla mia famiglia ... 🔗msn.com

Giugliano, bimbo salvato a 10 anni dopo arresto cardiaco. L'infermiere: «Il turno di lavoro più bello della mia vita» - «Oggi è stato il turno di lavoro più bello della mia vita ... ha provato nel salvare la vita al piccolo che nel momento del loro arrivo sul posto si trovava in arresto cardiaco. 🔗ilmattino.it