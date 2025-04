La memoria della Resistenza non è un feticcio ma educazione alla responsabilità | il monito di Mattarella

"Il 25 aprile non è solo memoria ma un fermo richiamo all'impegno, a riflettere su ciò che siamo come Paese, su quanto dobbiamo a quella generazione di italiani che ci ha portato alla Costituzione e ci ha ridato la libertà". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le associazioni combattentistiche e d'arma.Mattarella ha sottolineato il ruolo prezioso di queste associazioni soprattutto nella memoria: "È preziosa l'opera che svolgete di trasmettere il senso di quel che è avvenuto, la custodia della memoria, senza farne un feticcio consegnato al solo ricordo, ma facendola vivere come consapevolezza civile, come educazione alla responsabilità".

David Sala, esercizi di memoria della Resistenza - Soprattutto alla vigilia di una data importante come quella dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si parla di memoria, spesso e sfortunatamente in modo confuso e approssimativo. Che la memoria […] The post David Sala, esercizi di memoria della Resistenza first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Gli 80 luoghi di Milano che celebrano la memoria della Resistenza: la mappa - Ottanta luoghi della città, uno per ogni anno trascorso dal 25 Aprile 1945, il giorno della Liberazione di Milano e dell'Italia dall'occupazione nazifascista, il giorno della fine della guerra. Una mappa della città attraverso i luoghi della Resistenza. Mercoledì nella sella Sala Alessi di... 🔗milanotoday.it

Ritanna Armeni racconta via Rasella: la memoria della Resistenza tra storia e romanzo - Nel cuore pulsante della Storia, tra le pagine di un romanzo che diventa testimonianza, la scrittrice Ritanna Armeni, ospite del vodcast “Il Piacere della lettura”, racconta perché ha scelto di scrivere un romanzo per narrare un episodio tanto significativo quanto divisivo: l’azione di guerra partigiana di via Rasella avvenuta il 23 marzo 1944. "A Roma non ci sono le montagne" (Ponte alle Grazie) non è un saggio, dunque, ma un romanzo che esplora le emozioni dei giovani gappisti, protagonisti di un’operazione militare vissuta tra paura, determinazione e sacrificio. 🔗quotidiano.net

Mattarella, la Resistenza non è feticcio ma una responsabilità - Le associazioni combattentistiche svolgono un ruolo prezioso nel mantenere viva la memoria "non come un feticcio consegnato al solo ricordo" ma come consapevolezza civile e "responsabilità quotidiana. 🔗msn.com

Mattarella torna sul 25 aprile: “La Resistenza è un’eredità che va vissuta nel presente” - Il senso dell’intervento è che la Resistenza contiene un giacimento di valori morali che sono pienamente attuali nel mondo presente. E che nutrono “una consapevolezza civile e responsabilità ... 🔗repubblica.it

25 aprile, Mattarella: "Non solo memoria, ma richiamo all’impegno. Minacce a democrazia presenti" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell' 80° anniversario del ... 🔗msn.com