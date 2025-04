La mamma lancia la figlia di pochi mesi dal balcone | tragedia in Sicilia

tragedia nella città metropolitana di Catania, dove una bambina di sette mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada dalla madre. Fa orrore soltanto a pensarla una tragedia del genere. Una donna con evidenti problemi psicologici, pare aggravati anche da una depressione post partum, si è resa protagonista del folle gesto di lanciare la figlia di pochi mesi dal balcone di casa. Per la bimba purtroppo non c'è stato nulla da fare, mentre la donna è stata fermata in evidente stato di agitazione. Molte mamme "alle prime armi" sperimentano un malessere fisiologico chiamato "baby blues", che spesso si manifesta dopo la nascita del bambino e che generalmente comprende sbalzi d'umore e crisi di pianto che si risolvono rapidamente.

Madre lancia dal balcone la figlia di pochi mesi, orrore a Catania - Tragedia nella provincia di Catania, dove una bambina di appena sette mesi ha perso la vita in circostanze drammatiche. È accaduto a Misterbianco, dove secondo le prime ricostruzioni la neonata sarebbe stata lanciata dal balcone della propria abitazione dalla madre. La scena, sconvolgente, ha immediatamente richiamato l'attenzione dei vicini che hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la piccola non c'è stato nulla da fare.

Tragedia in Italia, lancia la figlia di pochi mesi dal balcone - Una bambina di pochi mesi ha perso la vita in modo tragico. Gli eventi, che hanno scosso profondamente la comunità locale, vedono una donna, presumibilmente la madre, sotto custodia dei carabinieri per aver lanciato la bambina dal balcone di un’abitazione. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Purtroppo è lei”: poco fa il drammatico annuncio, la cercava anche “Chi l’ha visto?” Leggi anche: Il famoso lascia il cellulare aperto con la moglie, lei ascolta l’amante e finisce malissimo Misterbianco, lancia una neonata dal balcone: arrestata la madre Una tragedia sconvolgente ha ... 🔗tvzap.it

Una mamma ha lanciato la figlia di pochi mesi dal balcone - Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno preso in consegna la donna. Presente anche personale del 118. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. ... 🔗today.it

Mamma lancia la figlia neonata dal balcone: la piccola è morta. Il dramma a Misterbianco - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, ... 🔗msn.com

Tragedia a Misterbiano, mamma lancia la figlia di pochi mesi dal balcone. La neonata è morta - Misterbianco (Catania) – E' morta la bambina di sette mesi che attorno alle 13,30 è stata lanciata in strada da un balcone di via Marchese, a Misterbianco, nel catanese. Sarebbe stata la madre 40enne

Mamma uccide la figlia neonata lanciandola dal balcone, soffriva di depressione. Il papà ha un malore, ricoverato - CATANIA - Dramma vicino Catania: una bambina, di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. Sul posto sono intervenuti