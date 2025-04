La mamma di Maati | Hanno ucciso mio figlio Ma credo in voi giovani

Maati". Un centinaio di persone Hanno percorso il centro storico di Empoli facendo più rumore possibile. Fischi, megafoni e manifesti: si è fatto sentire il gruppo che ha risposto alla chiamata del comitato "A-Maati - Maati vive", nato in ricordo di Maati Moubakir, 17enne di Certaldo assassinato dal branco mentre aspettava l’autobus per tornare a casa dopo una serata in discoteca a Campi Bisenzio. Il serpentone si è fatto largo tra via Ridolfi, via del Papa e via del Giglio, applaudito anche dai commercianti. 🔗 Lanazione.it - La mamma di Maati: "Hanno ucciso mio figlio. Ma credo in voi giovani" di Ylenia Cecchetti EMPOLI Sono entrati in piazza squarciando il silenzio. Il "ruggito" dei partecipanti al corteo è rimbalzato sulla fontana delle Naiadi fermandosi ai piedi dei leoni. Tre parole gridate in manifestazione, le stesse riportate sullo striscione adagiato proprio sul monumento simbolo della città. "Giustizia per". Un centinaio di personepercorso il centro storico di Empoli facendo più rumore possibile. Fischi, megafoni e manifesti: si è fatto sentire il gruppo che ha risposto alla chiamata del comitato "A-vive", nato in ricordo diMoubakir, 17enne di Certaldo assassinato dal branco mentre aspettava l’autobus per tornare a casa dopo una serata in discoteca a Campi Bisenzio. Il serpentone si è fatto largo tra via Ridolfi, via del Papa e via del Giglio, applaudito anche dai commercianti. 🔗 Lanazione.it

