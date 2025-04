La maledizione del forte di Vigliena | nessun futuro per il monumento della Rivoluzione del 1799

forte di Vigliena è stato colpito da una maledizione. Al suo interno ci sono le anime dei giacobini della legione Calabra, rimasti imprigionati nelle fiamme per difendere i valori democratici. Sono lì dentro dal 1799, anno della Rivoluzione partenopea”, sorride Vincenzo Morreale del Comitato. 🔗 Napolitoday.it - La maledizione del forte di Vigliena: nessun futuro per il monumento della Rivoluzione del 1799 “Ildiè stato colpito da una. Al suo interno ci sono le anime dei giacobinilegione Calabra, rimasti imprigionati nelle fiamme per difendere i valori democratici. Sono lì dentro dal, annopartenopea”, sorride Vincenzo Morreale del Comitato. 🔗 Napolitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Un paradiso a forte rischio. Monesteroli in attesa di lavori: "Nessun intervento sulla frana" - "Il sentiero che porta al mare a Monesteroli è chiusa nel suo tratto finale ormai da tre anni e non ci sono all’orizzonte iniziative da parte del Comune della Spezia per renderla di nuovo fruibile. La Regione Liguria, in quanto parte della comunità del Parco nazionale delle Cinque Terre, prenda in mano la situazione e spinga la giunta Peracchini a farsi carico di uno dei gioielli paesaggistici più preziosi dell’intero territorio ligure". 🔗lanazione.it

Bagnaia ha spezzato una maledizione: da 8 anni nessun compagno di Marquez era riuscito a vincere - Era il 12 novembre 2017, ultimo Gran premio della stagione: a Valencia, con un sorpasso all’ultimo giro su Johann Zarco, Dani Pedrosa con la sua Honda tagliava il traguardo davanti a tutti. Il suo compagno di squadra, Marc Marquez, con il terzo posto festeggiava la vittoria del sesto titolo mondiale. Erano i tempi in cui dominava la MotoGp. Da quel giorno, nessun collega di scuderia di Marquez era mai più riuscito a vincere un Gran premio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Nuova stazione merci di Osimo, nessun parere favorevole dalla Regione: «Forte criticità dovuta alle caratteristiche dell’area» - OSIMO - Nessun parere favorevole da parte della Regione Marche alla realizzazione della nuova Stazione merci di Osimo. Ad evidenziarlo è l’assessore regionale all’Ambiente, Stefano Aguzzi, il quale ribadisce, in risposta alle recenti critiche che “la Regione Marche ha già preso posizione sulla... 🔗anconatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

La maledizione del Forte di Vigliena - Condividi Forte di Vigliena bagnato dal mare, foto d'epoca Foto da: La maledizione del Forte di Vigliena Forte di Vigliena dall'alto, Foto di Vincenzo Morreale Foto da: La maledizione del Forte di Vig ... 🔗napolitoday.it