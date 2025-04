La maestra d’asilo licenziata per il profilo OnlyFans | Mi piace mettere in mostra il mio corpo non ci vedo niente di male

maestra d'asilo licenziata dalla scuola in cui lavorava dopo la scoperta da parte dei genitori di alcuni dei suoi alunni dell'esistenza di un suo profilo OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento, torna a parlare rivelando quali sono i suoi progetti per il futuro. Intervistata da Fanpage, la 29enne ha spiegato perché ha deciso di aprire un suo profilo su OnlyFans: "L'ho fatto perché volevo provare a vedere se davvero ci si poteva guadagnare molto, ho molte amiche su questa piattaforma che mi raccontavano le loro esperienze. E poi anche perché mi piace il mio corpo e mi piace metterlo in mostra. Non ci vedo niente di male. Continuo ad aggiornare il mio profilo, ho avuto un boom anzi".Poi spiega come è cambiata la sua vita dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento: "Sto studiando anche per fare altro perché voglio formarmi come personal trainer che è sempre stata un po' la mia passione quindi ora punterò la mia vita su quello.

