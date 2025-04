La loro parola è legge E Putin cambia il nome dell' aeroporto in Stalingrad

Sumy, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili sull'Ucraina) - C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì... 🔗ilmessaggero.it

Guerra ucraina, cosa cambia ora tra Russia e Stati Uniti? Il bluff di Putin con la stretta di mano a Witkoff (prima dei missili su Sumy) - C?è un?immagine che racconta l?ambiguità di questo momento geopolitico: Vladimir Putin che stringe la mano a Steve Witkoff, l?emissario di Trump, venerdì... 🔗ilmattino.it

Ucraina, Trump: “Non credo Putin violerà la sua parola” - “Non credo che Putin violerà la sua parola” su un accordo in Ucraina. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, alla Casa Bianca con il premier Gb Starmer. “Quando facciamo un accordo, penso che l’accordo reggerà”, ha aggiunto il tycoon. 🔗lapresse.it

La nuova legge di Putin per fedina penale pulita tramite arruolamento - L’espansione dell’esercito russo e le implicazioni per Putin La nuova legge di Putin si inserisce in una strategia più ampia per ampliare le dimensioni dell’esercito russo.A poche settimane ... 🔗msn.com

Trump, non penso che Putin si rimangerà la parola - "Non penso che Putin si rimangerà la parola". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente ha criticato in un'intervista a Nbc il leader russo per aver ... 🔗ansa.it