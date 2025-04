La lettera ai giovani di Brunello Cucinelli | In questo mondo iperconnesso e che corre veloce a volte ci si dimentica di coltivare la bellezza della lentezza e della mancanza

Brunello Cucinelli evita l’ennesima paternale e sprona così la gen z: «Vi prego, smentiteli, siate piuttosto lo specchio di un'altra realtà, che vedo io, e non solo io, quella di giovani pieni di amore, simboli di vita» 🔗 Vanityfair.it - La lettera ai giovani di Brunello Cucinelli: «In questo mondo iperconnesso e che corre veloce a volte ci si dimentica di coltivare la bellezza della lentezza e della mancanza» Le critiche severe alla gioventù sono un must intramontabile, da Socrate a Boccaccio arrivando ai commentatori un po’ boomer dei social.evita l’ennesima paternale e sprona così la gen z: «Vi prego, smentiteli, siate piuttosto lo specchio di un'altra realtà, che vedo io, e non solo io, quella dipieni di amore, simboli di vita» 🔗 Vanityfair.it

“Gli adulti vi criticano? Succede da millenni, non ascoltateli. Siete il centro del mondo, siate pieni di vita”: la lettera di Brunello Cucinelli ai giovani - In un’epoca segnata da incertezze, crisi e un bombardamento mediatico che spesso dipinge le nuove generazioni come svogliate o superficiali, arriva una voce controcorrente, carica di speranza e di fiducia nel futuro. È quella di Brunello Cucinelli, stilista, imprenditore illuminato e filosofo del “capitalismo umanistico”, che ha affidato a una lunga e appassionata lettera aperta un messaggio diretto ai giovani, sulla scia delle parole che già gli aveva dedicato nella sua lectio in occasione della laurea ad honorem conferitagli dall’Università di Caserta. 🔗ilfattoquotidiano.it

Brunello Cucinelli, lettera ai giovani: “divenite attori di una umanistica rivoluzione” - L’ultima lettera di Brunello Cucinelli ai giovani lo conferma: l’imprenditore umbro non è un semplice uomo d’affari, ma un visionario. Il fondatore della maison emblema del quiet luxury pioniere del cashmere sostenibile, anche autore del Il sogno di Solomeo. La mia vita e l’idea del capitalismo umanistico, lancia un appello ai ragazzi con un lungo scritto che li esorta a non ascoltare i rimproveri dei vecchi che si ripetono da millenni, ma di guardare al futuro con speranza, con la voglia di portare avanti i propri valori. 🔗amica.it

Brunello Cucinelli, lettera ai giovani: “divenite attori di una umanistica rivoluzione” - L'imprenditore umbro si rivolge ai ragazzi del "tempo nuovo". Gli adulti vi criticano? Succede dai tempi di Socrate e Boccaccio. Guardate avanti. 🔗msn.com

La lettera ai giovani di Brunello Cucinelli: “Siete il centro del mondo, siate pieni di vita” - Brunello Cucinelli rivolge ai giovani parole piene di speranza e incoraggiamento, affinché sviluppino solidi valori su cui fondare il loro futuro ... 🔗fanpage.it

Brunello Cucinelli: una lettera ai giovani per una «umanistica rivoluzione» - Firmandosi semplicemente Brunello, l’imprenditore si rivolge alle nuove generazioni affinché usino le «armi gentili» del sogno, della fratellanza, della mitezza e della misura per gettare le basi del ... 🔗fashionmagazine.it