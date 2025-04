La lavanderia a gettoni? Un laboratorio per tagliare e confezionare la droga

Milano, 30 aprile 2025 - Utilizzava una lavanderia a gettoni in viale Monza come base per occultare, tagliare e confezionare droga da rivendere ai propri clienti. Per questo un cittadino italiano di 70 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato. E' accaduto ieri a Milano.Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato Comasina, hanno permesso di individuare l'indagato, attivo in zona Greco Turroviale Monza per lo spaccio di cocaina, hashish e marijuana. L'uomo sfruttava il negozio, precedentemente intestato alla moglie, come base operativa; i poliziotti, nel corso dell'attività investigativa, hanno verificato come l'uomo si recasse puntualmente presso la lavanderia senza portare con sé alcun capo da lavare e da lì iniziava il giro di consegne di cocaina ai propri clienti.Ieri pomeriggio gli agenti sono intervenuti durante una consegna, bloccando sia l'acquirente che il 70enne: a bordo del veicolo utilizzato dal pusher sono stati rinvenuti 31 grammi di cocaina e 20 grammi di hashish suddivisi in dosi e 370 euro in contanti.

