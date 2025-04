La Juventus fa piazza pulita | lo pagano per cacciarlo non se lo aspettava nessuno

nessuno si aspettava la decisione finale della Juventus, che può cacciare l’uomo più discusso del momento nel club bianconero: tutti i dettagli, ecco cosa sta succedendo La Juventus sta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative. nessuno si aspettava le uscite così presto in Champions League e in Coppa Italia, rispettivamente contro PSV . L'articolo La Juventus fa piazza pulita: lo pagano per cacciarlo, non se lo aspettava nessuno Temporeale Quotidiano. 🔗 Temporeale.info - La Juventus fa piazza pulita: lo pagano per cacciarlo, non se lo aspettava nessuno sila decisione finale della, che può cacciare l’uomo più discusso del momento nel club bianconero: tutti i dettagli, ecco cosa sta succedendo Lasta vivendo una stagione ben al di sotto delle aspettative.sile uscite così presto in Champions League e in Coppa Italia, rispettivamente contro PSV . L'articolo Lafa: loper, non se loTemporeale Quotidiano. 🔗 Temporeale.info

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Non solo Vlahovic, la Juve fa piazza pulita: via tre big - Da Thiago Motta ai calciatori, il focus sul futuro dei bianconeri dopo la disfatta con l’Empoli in Coppa Italia Chi paga? Il disastro Juve, ma chiamiamolo anche fallimento ha come principale colpevole Cristiano Giuntoli. Le ultime due sessioni di calciomercato dei bianconeri sono state l’emblema del caos più totale, un lavori in corso perenne con giocatori pagati ben oltre il proprio valore. E giocatori non all’altezza del blasone del club. 🔗sportface.it

Caos Milan, si fa piazza pulita: rivoluzione decisa - Il Milan pronto a rifondare la rosa in estate. In cantiere una rivoluzione totale: diversi i top player verso l’addio. E’ divenuta ancora più in salita, per il Milan, la strada che porta verso il quarto posto in classica. La Juventus, grazie alla vittoria conquistata ieri a Cagliari, è salita a +8 rispetto ai rossoneri costretti ora ad inseguire e ad evitare ulteriori scivoloni nelle 12 partite che mancano alla conclusione del campionato. 🔗tvplay.it

Donald Trump fa piazza pulita: licenziato il generale Capo di Stato maggiore e cinque comandanti delle forze armate - Non si arresta la rottamazione portata avanti da Donald Trump. Ieri sera, il presidente ha licenziato il generale Capo di Stato maggiore Charles Brown Jr. e altri cinque generali a capo di Esercito, Marina e Aeronautica. Di norma, i capi più alti in grado delle Forze Armate conservano i loro incarichi anche al cambio di amministrazione, ma il tycoon aveva già reso nota l’intenzione di nominare nuovi collaboratori militari, a lui più politicamente affini. 🔗metropolitanmagazine.it

Cosa riportano altre fonti

La Juventus fa piazza pulita: lo pagano per cacciarlo, non se lo aspettava nessuno; La Juve fa piazza pulita, via Giuntoli e Thiago Motta: hanno già deciso; Giuntoli fa piazza pulita: tre nomi per tenersi la Juve; Giuntoli via con Motta, piazza pulita Juve: scelta definitiva. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Piazza pulita Juventus | Pagano in tanti: quelli con la valigia già pronta - Una stagione nata male con Thiago Motta potrebbe finire con una piazza pulita senza precedenti. La Juventus e una rivoluzione in vista. 🔗calcioinpillole.com

Tudor fa piazza pulita: doppio addio alla Juve - L’arrivo di Igor Tudor sulla panchina della Juventus ha portato una scossa tanto attesa in casa bianconera. Non solo sul piano tattico, con il ritorno alla difesa a tre, ma anche nelle gerarchie di ... 🔗sportface.it

Non solo Motta, Elkann fa piazza pulita: via a giugno - Non solo Motta, Elkann fa piazza pulita: via a giugno (Lapresse ... Ma secondo quanto scritto da TuttoJuve.com, la situazione dentro la Juventus è da tenere sotto osservazione. Elkann, a quanto pare, ... 🔗juvelive.it