la grande sfilata delle auto d epoca

Si parlerà di rombi di motori ed emozioni domani a Loiano quando i motori torneranno a rombare per la 25esima edizione di auto in Fiore. Così dall'organizzazione: "Non sarà solo una sfilata di capolavori su quattro ruote: sarà una dichiarazione d'amore per l'Italia. Sarà anche un momento di generosità concreta, perché l'evento, ideato da Claudio Antonini con la partecipazione di Nettuno auto Storiche, devolverà il ricavato a sostegno delle famiglie bisognose. Le auto d'epoca sono la testimonianza viva di ciò che siamo stati e di quello che ancora possiamo essere."

