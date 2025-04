La grande mostra sui ritratti in chiave ironica | al San Domenico lo show di Gene Gnocchi

Gene Gnocchi sarà protagonista dello spettacolo ‘Lectio magistrahahalis’ che porterà in scena al Museo Civico San Domenico in concomitanza con la mostra ‘Il Ritratto dell’Artista’ che si terrà fino al 29 giugno. Da autentico appassionato d’arte, Gene Gnocchi si addentrerà in una personalissima. 🔗 Forlitoday.it - La grande mostra sui ritratti in chiave ironica: al San Domenico lo show di Gene Gnocchi sarà protagonista dello spettacolo ‘Lectio magistrahahalis’ che porterà in scena al Museo Civico Sanin concomitanza con la‘Il Ritratto dell’Artista’ che si terrà fino al 29 giugno. Da autentico appassionato d’arte,si addentrerà in una personalissima. 🔗 Forlitoday.it

Subito 900 visitatori per i ritratti: "Grande mostra, un viaggio affascinante" - Dopo la cerimonia inaugurale alla presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli, ieri la grande mostra ‘Il ritratto dell’artista’ ai musei San Domenico ha aperto le sue porte al pubblico. Un percorso espositivo composto da oltre 200 opere provenienti da prestigiose collezioni italiane ed europee, tra cui gli Uffizi di Firenze e il Musée d’Orsay. L’apertura domenicale sembra aver favorito l’affluenza dei visitatori: già in mattinata, molte persone hanno varcato la soglia dell’ex convento. 🔗ilrestodelcarlino.it

Io non scendo - donne che salgono sugli alberi e guardano lontano, 100 ritratti anonimi, dalla fine dell’Ottocento agli anni '70 del Novecento, parte del tesoro di Laura Leonelli, giornalista e curatrice, che da tempo studia e colleziona photo trouvée, ora in mostra – dal 15 marzo al 30 aprile prossimi alla Fondazione Negri di Brescia – e in un libro edito da Postcart. - Avete presente gli album di famiglia? Dimenticati dentro ai cassetti, gonfi, con le pagine ingiallite, alcuni con un velo di plastica a separare i ricordi, altri con il cartoncino stracciato negli angoli, la copertina di pelle per pochi e di vilpelle per tutti gli altri. ... 🔗iodonna.it

A poco meno di un anno da Milano Cortina 2026, la mostra di Fondazione Bracco propone 20 ritratti di grandi donne di sport italiane. Mentre una ricerca sulla rappresentazione del femminile a Parigi 2024 ci invita a fare (ancora) meglio - Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni. Da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono alcune delle 20 donne ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, protagoniste della mostra Una vita per lo sport. 🔗iodonna.it

