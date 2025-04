La giusta misura a Borgonovo un incontro con il pedagogista Daniele Novara

Borgonovo un incontro per famiglie e giovani con il pedagosista del Centro psiocopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti Daniele Novara dal titolo "La giusta misura: come gestire l'invadenza della realtà virtuale nel mondo. 🔗 Ilpiacenza.it - "La giusta misura", a Borgonovo un incontro con il pedagogista Daniele Novara Martedì 6 maggio alle ore 20,45 alla Rocca municipale diunper famiglie e giovani con il pedagosista del Centro psiocopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflittidal titolo "La: come gestire l'invadenza della realtà virtuale nel mondo. 🔗 Ilpiacenza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

L’incontro a Montecitorio su “una pace giusta” in Medio Oriente. D’Alema duro su Israele, Tremonti si dissocia - Roma, 27 febbraio 2025 - Un confronto a più voci con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di "una pace giusta" nel conflitto mediorientale. Perché per mettere fine alla guerra non ci sono ricette prestabilite ma è necessario il dialogo tra posizioni divergenti. Parte da questo assunto e con l'obiettivo di presentare i contenuti dell'ultimo numero della rivista Italianieuropei, il dibattito che si è svolto a Montecitorio, organizzato dalla fondazione presieduta da Massimo D'Alema e che ha visto la partecipazione del presidente della commissione esteri della Camera, Giulio Tremonti. 🔗quotidiano.net

Confesercenti Anva plaude la Regione per il bando degli ambulanti: "Misura giusta, il settore è in crisi" - Esprime soddisfazione per il bando della Regione destinato agli ambulanti Domenico Gualà, presidente regionale di Anva Confesercenti, l’associazione che rappresenta i commercianti su aree pubbliche. Il bando, lo ricordiamo, mette a disposizione 2,8 milioni di euro a fondo perduto per il settore... 🔗ilpescara.it

"Dalla Parte Giusta": incontro pubblico sui cinque referendum promosso da Pd di San Giovanni Teatino e Sinistra italiana Abruzzo - Il circolo del Partito democratico di San Giovanni Teatino e Sinistra italiana Abruzzo organizzano a San Giovanni Teatino per venerdì 28 febbraio, alle ore 17.30, nell’auditorium della scuola civica in piazza San Rocco, l’incontro pubblico “Dalla parte giusta”. L’evento riunirà rappresentanti... 🔗chietitoday.it