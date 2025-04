La giornalista ucraina che aveva scelto di documentare le torture nei territori occupati era stata catturata nel 2023 Il suo corpo con segni di violenze e mutilazioni è stato restituito due anni dopo

giornalista ucraina, aveva scelto di essere una di quelle voci coraggiose che portano alla luce le verità più scomode. Ma la sua tragica morte in un carcere russo, avvenuta in circostanze agghiaccianti, ha scosso il mondo e sollevato interrogativi urgenti sul trattamento dei prigionieri civili durante il conflitto. Tre anni di guerra in ucraina: dal sostegno a Kiev al voltafaccia di Trump X Viktoriia Roshchyna, una voce spezzata dalla brutalitàLa truce vicenda è stata portata alla luce da un'inchiesta internazionale condotta da Forbidden Stories, un consorzio di giornali che include testate come The Guardian e Ukrainska Pravda.

